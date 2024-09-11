مخاطر الأقدام المسطحة عند الأطفال

أعلن الدكتور نيقولاي باتسالينكو أخصائي الرضوح وجراحة العظام أن الأقدام المسطحة هي مشكلة شائعة بين الأطفال في سن المدرسة وخاصة بين المراهقين في الصفوف 9-11.

ووفقا له، تتشكل الأقدام لدى الأطفال إلى عمر 5 سنوات، لذلك لا يمكن تشخيص “الأقدام المسطحة إلا في سن 15-17 سنة. وحينها يوصي الطبيب باستخدام نعل طبي لتخفيض الثقل على الأقدام والعمود الفقري ومنع تطور مشكلات مصاحبة.

ويقول: “ولكن غالبا ما يقلل أولياء الأمور من خطر الأقدام المسطحة ما يؤدي إلى تفاقم الجنف أو تشوه العمود الفقري وهو أمر ينتشر بين الأطفال. وهاتان مشكلتان مترابطتان بصورة وثيقة، حيث تدهور أي منهما يؤدي إلى تفاقم الثانية. لأن الجنف يسبب عدم تناسق العضلات، ما يؤدي إلى انحناء العمود الفقري وبالتالي إلى عواقب ومضاعفات خطيرة بما في اضطرابات الدورة الدموية والصداع ومشكلات عصبية أخرى”.

ووفقا له، لمنع تطور الجنف يجب مراقبة وضعية الطفل أثناء الجلوس في المدرسة، حيث يجب أن يجلس بالقرب من الطاولة ووضعية ظهره مستقيمة ومرفقيه على الطاولة. كما يجب مراقبة وزن حقيبة الظهر التي يحملها. وعند ظهور أي علامة تشير إلى الجنف، يجب استشارة الطبيب الذي سيحدد التمارين الضرورية لمنع تطور الحالة.

المصدر: روسيا اليوم