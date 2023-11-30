طوفان الاقصى| كيف لعب الكاريكاتير السياسي في الغرب دوراً في تشويه صورة المقاومة واهل غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 30 2023 - 10:06

طوفان الاقصى| كيف لعب الكاريكاتير السياسي في الغرب دوراً في تشويه صورة المقاومة واهل غزة

منذ 6 mins 30 November، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة