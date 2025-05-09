الجيش اللبناني: على المواطنين التجاوب مع التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية

دعت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الجمعة المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في جولتها المقبلة يوم الاحد 11-5-2025 في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.

وقال البيان “بمناسبة إجراء المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية والاختيارية يوم الأحد الواقع في 11 / 5 /2025 ضمن نطاق محافظتَي لبنان الشمالي وعكار، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استثنائية، تشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف ضمان حسن سير العملية الانتخابية”.

وتابع البيان “لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية”، واضاف “كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام