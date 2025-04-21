القسام تعرض مشاهد من كمين “كسر السيف” شرق بيت حانون

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد مصورة توثق لحظات تنفيذ كمين نوعي أطلقت عليه اسم “كسر السيف”، استهدف قوة إسرائيلية على خط العودة شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وتظهر اللقطات، خروج مقاتلي “القسام”، من فتحة نفق، وانتظارهم الهدف، وهو عبارة عن جيب عسكري يتبع وحدة للاستطلاع بجيش الاحتلال. وفور وصول الهدف المطلوب، أطلق مقاتلو “القسام”، قذيفة مضادة للدروع أصابته بصورة مباشرة، ما أدى إلى انحرافه وانقلابه على الفور، وقاموا بالإجهاز بواسطة الرشاشات على كافة من فيه.

ويظهر المقطع الذي بثته كتائب القسام، استهداف موقع يتمركز فيه الاحتلال في بيت حانون، بواسطة قذائف مضادة للدروع، وقذائف الهاون قبل انسحاب المقاتلين من موقع العملية.

ويوم أمس الأحد، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مقاتليها من تنفيذ كمين “كسر السيف” شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب عبر منصة تليجرام، إن مقاتليها استهدفوا جيبا عسكريا من نوع “storm” يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة.

وأضافت: “فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرين، عصر أمس السبت، في كمين مركب نفذته كتائب القسام ضد قوة إسرائيلية شمال قطاع غزة.

من جهتها، كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، نقلًا عن تقديرات أمنية إسرائيلية، أن كتائب القسام نفذت “كمين بيت حانون” شمال قطاع غزة بطريقة دقيقة ومدروسة، عقب عملية مراقبة موسعة لتحركات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن منفذي الكمين تمكنوا من مهاجمة مركبة عسكرية، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود، قبل أن يستهدفوا قوة الإسناد التي وصلت إلى الموقع، ما تسبب في وقوع “خسائر كبيرة” في صفوف القوات الإسرائيلية. وبحسب التقديرات، فإن منفذي الهجوم تمكنوا من الانسحاب بنجاح من موقع الكمين، ما يدل على تخطيط مُحكم ومعرفة دقيقة بجغرافيا المنطقة وتحركات الجيش.

المصدر: الاعلام العسكري