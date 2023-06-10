رئيس الإمارات يزور تركيا ويلتقي اردوغان

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاء مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في إسطنبول. وقالت الرئاسة التركية في بيان، السبت، إن الرئيس أردوغان التقى الشيخ بن زايد السبت في مطار أتاتورك.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد وصل بن زايد إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل إلى تركيا يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية، ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

وكان في استقبال رئيس الإمارات لدى وصوله إلى المطار، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: مواقع