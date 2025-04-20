أوكرانيا | بوساطة إماراتية.. كييف وموسكو تتبادلان 246 أسير حرب من كل جانب

أجرت روسيا وأوكرانيا، أمس السبت، تبادل جديدة لأسرى الحرب بوساطة إماراتية، شملت 246 أسيرًا من كل جانب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أعادت 246 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، وتم نقل 246 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل.

جاء ذلك نتيجةً لعملية التفاوض بوساطة إماراتية، وكبادرة لحسن النية، فقد تمّ أيضًا نقل 31 جريحًا من أسرى الحرب الأوكرانيين مقابل 15 جريحًا من الجنود الروس الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، وفقًا للوزارة.

ويتواجد العسكريون الروس العائدون من الأسر على أراضي بيلاروسيا ويتلقون المساعدة. وبحسب البيان سيتم نقل الجنود إلى روسيا الاتحادية لتلقي العلاج والتأهيل.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم بوساطة إماراتية حتى الآن 3233 أسير.

المصدر: وكالات