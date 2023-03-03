كيف نتغلّب على آثار الزلازل النفسية؟

في حوار خاص ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار أشارت الإختصاصية في العلاج النفسي فاطمة فرحات حرب أن القلق الذي عاشه اللبنانيون بعد زلزال شباط سببه عنصر المفاجأة ونقص المعلومات. وقد تنوّعت الحالات في لبنان بين القلق الطبيعي وهو فطري أودعه الله في الإنسان ليحمي نفسه وبين القلق العام الذي لا يرتبط فقط بالزلازل كالقلق من الإمتحانات والخوف على حياة الأهل.

وبالنسبة للأشخاص الذين رصدوا مواقع التواصل الإجتماعي خلال فترة ما بعد الزلزال نصحت فرحات بمشاهدة الفيديوهات التي تحمل نصائح وإرشادات. أما الفيديوهات التي تتناول المأساة فقليل منها يذكّر الإنسان بعظمة الخالق ولكن دون الغوص كثيرا أو مشاركة هذه الفيديوهات.

وعن السيطرة على المخاوف أكّدت الإختصاصية على ضرورة العودة دائما الى الحقائق عند الشعور بالخطر فمثلا غرفة النوم لا تختلف من حيث الأمان عن غرفة الجلوس لافتة الى أنّ الشعور بالقلق يستمر فقط لمدّة 90 ثانية. ونصحت الإختصاصية في العلاج النفسي بممارسة تمارين التنفّس وتمارين الإسترخاء العضلي يوميا وقبل النوم مؤكّدة أنّ نسيان الحدث هو أمر مستحيل بل يجب تقبّل ما حصل والتخطيط للتعامل معه في حال تكرّر مستقبلا.