الخط الساخن | كيف تتابع مؤسّسة جهاد البناء ملف الترميم الإنشائي للمباني؟

بعد أن أجرت مؤسّسة البناء المسح الإنشائي للمباني المتضرّرة من جرّاء القصف الإسرائيلي، أنشأت ملف الترميم الإنشائي الذي يتفرّع منه ملفّان: الترميم الإنشائي المحدود والترميم الإنشائي الشامل.

قصدنا مكتب منسّق الترميم الإنشائي في جهاد البناء المهندس سهيل غملوش الذي قدّم شرحاً حول الترميم الإنشائي، وذكر أن المؤسّسة أنشأت هذا الملف مع بداية طوفان الأقصى عندما قصف العدو عدّة مبان سكنية في بيروت والضاحية. وفق غملوش يصبح هناك حاجة الى الترميم الإنشائي عندما يصيب الضرر العناصر الإنشائية للمبنى، وبالتالي يصبح المبنى غير آمن. وهذه العملية تحتاج الى دراسات تفصيلية ودقيقة كما والى فريق من الخبراء المتخصّصين.

ذكر غملوش أنّ ملف الترميم الإنشائي كبر بعد معركة أولي البأس، وأصبح هناك قسم خاص بالمسح الإنشائي على صعيد لبنان، وفي بيروت وحدها كان هناك 130 مهندسا إنشائيا. أشار غملوش الى أنّ أكثر من 90 بالمئة من ملف المسح الإنشائي أنجز على صعيد لبنان باستثناء القرى المحاذية للشروط الحدودي، وهذه القرى تعمل الفرق الهندسية على الدخول اليها للمسح بشكل تدريجي بحسب الظروف الأمنية.

تابع غملوش، بعد عملية المسح الإنشائي تصنّف المباني الى 3 أنواع: مبان تحوّل الى الهدم، مبان تخضع للهدم الجزئي، مبان تحتاج الى الترميم الإنشائي المحدود، وأخرى تحتاج الى ترميم إنشائي شامل.

غملوش لفت الى أنّ ملف إعادة الإعمار تؤخذ القرارات فيه في مجلس الوزراء، ومؤسّسة جهاد البناء تقوم بدورها بالتنسيق التام مع الدولة بدءا باتّحاد بلديات الضاحية وبلديات المناطق، الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب. وفي الوقت الذي تحضر الدولة لتولّي دورها سيكون الملف جاهزا. أيضا ذكر غملوش أنّه بعد إجراء المسح يتابع الملف من قبل جهتين : قسم التقييم والدراسات وجهة أخرى تقوم بالتنفيذ.

قصدنا قسم الدراسات والتقينا بمسؤول الدراسات في ملف الترميم الإنشائي المهندس عصام عبّاس، الذي ذكر أنّه في حال كانت الأضرار إنشائية يتم تحديد الفحوصات المخبرية التي يحتاجها المبنى وتقيّم متانته، كما وقد يلجأ المهندس الى رسم خريطة المبنى المعمارية في حال لم تكن متوفّرة كما ورسم الخريطة الإنشائية.

انتقلنا برفقة مدير التنفيذ في مشروع الترميم الإنشائي المهندس حسن منصور الى أحد المباني الذي يحتاج الى ترميم إنشائي بسبب تضرّر أعمدته، وشرح منصور كيف ستتم عملية ترميمه.

ومن ثم قصدنا مبنى آخر أيضا ضمن نطاق الضاحية الجنوبية وقد شرح منصور كيف أجريت عملية تدعيم المبنى المتضرّر.

المصدر: موقع المنار