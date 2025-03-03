الخط الساخن | السير في الضاحية.. ماشي رغم التحديات

في حلقة من برنامج “الخط الساخن” من إعداد ديما جمعة، بعنوان “السير في الضاحية: ماشي رغم التحديات”، جالت كاميرا البرنامج في عدة أحياء من الضاحية، حيث استعرضت خطة السير المرحلية في ظل الظروف الراهنة، عقب الاعتداءات الإسرائيلية.

بدأت الجولة في منطقة الغبيري، حيث كان هناك حاجز لشرطة البلدية، حيث تحدث معاون الشرطة عدنان شهاب والشرطي الدراج حسين الخنسا عن أهمية التزام السائقين بالنظام العام. وأكد رئيس بلدية الغبيري، معن الخليل، أن تطبيق القوانين هو من مسؤولية المواطن لما فيه مصلحة الجميع.

بدوره، تحدث رئيس بلدية برج البراجنة، عاطف منصور، عن دور الشرطة في تسهيل مرور الآليات لرفع الأنقاض، من جهة، وفي تسهيل حركة السائقين من جهة أخرى.

واختتمت الجولة في حارة حريك، حيث أشار النقيب علي فران، رئيس الشرطة في اتحاد بلديات الضاحية، إلى الدور البارز الذي تقوم به البلديات والاتحاد في تنظيم حركة المرور. كما شدد على ضرورة تعزيز وجود عناصر قوى الأمن في بعض التقاطعات التي تشهد ازدحامًا كبيرًا.

المصدر: موقع المنار