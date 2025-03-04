الخط الساخن | حارة حريك والمريجة ستعودان أجمل مما كانتا

في حلقة “الخط الساخن” من إعداد ديما جمعة، بعنوان “حارة حريك والمريجة ستعودان أجمل مما كانتا”، قصدت كاميرا البرنامج المناطق الأكثر استهدافًا في الضاحية الجنوبية، حيث شنّ العدو غاراته الوحشية، بدءًا من حارة حريك عند محاولته استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله، ثم بعد أيام في المريجة، حيث استُشهد الأمين العام السيد هاشم صفي الدين.

في مستهلّ الجولة، تحدّث المهندس علي صالح، مدير الشركة الاستشارية لدى اتحاد بلديات الضاحية، عن الخطط والخرائط المعتمدة لإعادة تأهيل البنى التحتية وتحسينها في المنطقتين.

ومن مكتبه، انتقل برفقة فريق البرنامج إلى حارة حريك، حيث أشار المهندس علي سليم، نائب رئيس اتحاد بلديات الضاحية، إلى سرعة العمل واحترافية الفرق المعنية في إعادة تأسيس البنى التحتية.

بعد ذلك، انتقل الفريق إلى منطقة المريجة، حيث تحدّث المهندس محمد العنان، عضو بلدية المريجة، عن قِدم البنى التحتية في المنطقة، مشددًا على اهتمام الجهات المعنية بتحسين الأوضاع في عدة أحياء من المريجة.

المصدر: موقع المنار