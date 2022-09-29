ابي رميا: المطلوب انتخاب رئيس بصفات تناسب المرحلة لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي

قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا إن “التوافق حول اسم الرئيس متعذر حتى الساعة وان النائب ميشال معوض لا يلبي مقاربة التيار الوطني الحر للموضوع الرئاسي”.

واشار ابي رميا الخميس الى ان “مجريات الجلسة تؤكد ان لا فريق سياسيا قادر ان يأتي برئيس من دون التوافق مع الافرقاء الآخرين بحكم النظام الديمقراطي التعددي في لبنان”.

وفيما أكد “رفض الفراغ الرئاسي من قبل كل الكتل النيابية”، لفت الى ان “المطلوب اليوم انتخاب رئيس بصفات تناسب المرحلة لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي”، داعيا “الافرقاء للتعاطي بمسؤولية والاحتكام لمصلحة البلد بعيدا من الفئوية ومنطق التحدي للتوصل الى قواسم مشتركة واتمام الاستحقاق الرئاسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام