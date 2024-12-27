أبي رميا: النزوح السوري إلى لبنان أسبابه اقتصادية وليس سياسية كما تروّج مؤسسات دولية

قال النائب سيمون أبي رميا “كل التقدير لشرطة بلدية البربارة وعناصر فصيلة قوى الأمن الداخلي في جبيل بعد توقيف شاحنة كان على متنها عدد كبير من المواطنين السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان وتمّ توقيف ٦٧ منهم بينما تمكّن آخرون من الفرار”.

وأضاف أبي رميا في تصريح له الجمعة “بالرغم من سقوط نظام الأسد ما زال لبنان مركز استقطاب للسوريين مع العلم ان الاشخاص الذين اوقفوا ليسوا ضدّ القيادة السياسية الجديدة وهذا دليل إضافي ان النزوح السوري إلى لبنان هو لأسباب اقتصادية مالية وليس لأسباب سياسية، كما تروّج مؤسسات دولية”، وتابع “ما زالت عصابات التهريب تعمل ولا تأبه للواقع السياسي الجديد في سوريا، وقد اعترف الموقوفون انهم دفعوا اموالاً إلى هذه العصابات”.

واشار أبي رميا الى ان “الحدود اللبنانية-السورية ما زالت سائبة وغير مضبوطة”، واضاف “السؤال كم شاحنة تجتاز الحدود يومياً شبيهة بالشاحنة التي تمّ توقيفها؟”، وتابع “هذه الشاحنة تخطّت العديد من الحواجز الامنية في الداخل اللبناني قبل توقيفها في البربارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام