بيسكوف ينفي معلومات “رويترز” بشأن مسودة اتفاق مع كييف قبيل العملية العسكرية الخاصة

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، معلومات “رويترز” بشأن مسودة اتفاقية بين موسكو وكييف بعدم الانضمام لـ “الناتو”.

ووصف بيسكوف تلك المعلومات بأنها “عارية عن الصحة”، إذ قال “إن المزاعم بأن نائب رئيس إدارة الرئاسة، دميتري كوزاك، في بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، كان قد ضمن موافقة كييف على عدم الانضمام إلى (الناتو)، إلا أن الاتفاق رفض، هي مزاعم مخطئة تماماً”.

وكانت “رويترز” قد ادعت أن كوزاك كان قد “وقع اتفاقاً مبدئياً” مع السلطات الأوكرانية، في بداية العملية العسكرية الخاصة، وكجزء من هذه الاتفاقية، وفقا لمصادر الوكالة، تعهدت كييف بتلبية المطلب الرئيسي للجانب الروسي، وعدم الانضمام إلى حلف “الناتو”. ومع ذلك، وفقا لـ “رويترز”، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتفاقية المقترحة.

المصدر: روسيا اليوم