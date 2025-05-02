روبيو: اوكرانيا لن تستطيع إجبار روسيا على العودة إلى حدود ما قبل عام 2014

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن “القوات الأوكرانية لن تستطيع إجبار روسيا على العودة إلى حدود ما قبل عام 2014”. وتابع “هذا واقع يجب التعامل معه”.

وأشار روبيو في حديث له الخميس إلى أن “الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تسوية النزاع الأوكراني، رغم أن مواقف موسكو وكييف ما زالت متباعدة”، وأضاف “نحن لم نتراجع عن جهودنا، لكن هناك قضايا عالمية أخرى أكثر إلحاحا”.

وتابع روبيو “لسنا مستعدين للاستسلام، لكن على الرئيس ترامب أن يحدد أولوياته. النزاع في أوكرانيا مهم، لكن التحديات مع الصين، على سبيل المثال، أكثر أهمية على المدى البعيد”، وحذّر من أن “الوقت يمر”، وقال “إذا لم يتحقق تقدم قريبا، فسيتعين على الإدارة الأمريكية تقييم مدى استمرار تركيزها على هذا الملف”.

المصدر: روسيا اليوم