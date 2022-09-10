علامات تدل على وجود “قاتل صامت” لديك

أظهر استطلاع حديث أن 56 في المائة من البريطانيين يمكن أن يتعايشوا مع ارتفاع ضغط الدم دون معرفة ذلك. ولكن إذا تجاهلت هذه الحالة، فإن احتمالية الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية تزداد. لحسن الحظ، هناك علامات يمكن أن تحدد ارتفاع ضغط الدم.

غالبًا ما يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم باسم “القاتل الصامت” نظرًا لقدرة المرض على تدمير الشرايين بصمت. هذا يمكن أن يعرضك لخطر المشاكل الصحية الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تظهر البيانات الجديدة أن أكثر من نصف المقيمين في المملكة المتحدة قد لا يكونون على دراية بارتفاع ضغط الدم لديهم، حسب صحيفة “ديلي إكسبرس”.

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 56 في المائة من البريطانيين لا يعرفون أرقام ضغط الدم لديهم. والأسوأ من ذلك أنهم قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم دون علمهم.

واليوم، تشجع المؤسسة الخيرية جميع البالغين، بغض النظر عن أعمارهم، على فحص ضغط الدم لديهم. يوضح موقع Blood Pressure UK أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يخضعون للفحص، “سيتم منع المزيد من الوفيات المبكرة”.

وقالت المنظمة الخيرية في بيان: “مع وجود ما يقرب من ستة ملايين شخص في المملكة المتحدة يجلسون على قنبلة موقوتة غير مدركين أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما هو ضغط الدم لديك هي قياسه”.

على الرغم من أن ضغط الدم نادرًا ما يسبب علامات تحذيرية، فإن مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أبلغت عن بعض الأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة.

وفقًا للمؤسسة الخيرية، تشمل العلامات التي يجب البحث عنها ما يلي:

– تشوش الرؤية

– نزيف في الأنف

– ارتباك في التنفس

– ألم صدر

– دوار

– صداع الرأس

في حين أن أيًا من هذه العلامات يمكن أن يشير إلى ارتفاع ضغط الدم، إلا أن العديد من المرضى الذين يعانون من هذه الحالة ما زالوا يبلغون عن “شعورهم الجيد”، لذلك، لا “تعاني” بالضرورة من هذه الأعراض. أهم شيء هو تحديد ما إذا كانت لديك.

يوصي BHF بأن يتم فحصك كل خمس سنوات على الأقل إذا كنت بالغًا يتمتع بصحة جيدة فوق 40 عامًا. ولكن إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بضغط الدم المرتفع، فيجب أن تخضع للفحص مرة كل عام.

كما حثت الجمعية الخيرية البريطانيين على تقليل تناول الملح والتوابل لأن وجودها بكثرة على موائدنا يعتبر سببًا رئيسيًا لارتفاع ضغط الدم.

وقالت في بيان: “إذا خفضت الأمة بأكملها متوسط ​​استهلاكها اليومي من الملح بمقدار غرام واحد، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض إجمالي في ضغط الدم، وسيكون هناك نحو ستة آلاف حالة وفاة أقل من السكتات الدماغية والنوبات القلبية في المملكة المتحدة كل عام”.

وقد لا يكون الملح هو السبب المباشر، وإنما قد يكمن الملح والكثير من التوابل داخل العديد من الأطعمة التي تشتريها من السوبر ماركت. لهذا السبب تشجع منظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة الناس على قراءة الملصقات والتعليمات.

المصدر: سبوتنيك