ما هي أسباب ضعف السمع؟ وما هي العلامات المبكرة لإكتشافه؟

حاسة السمع من الحواس الخمس التي لها الاثر الكبير في مساعدة الانسان على اكتساب المعرفة والتواصل الاجتماعي الناجح… وتشير الاحصآت ان واحد من كل ستة بالغين يعاني من ضعف السمع.

وعلى الرغم من انه في الغالب يحصل عند الإنسان ببطء إلّا أنّه شائع جدًا، وبينما يميّز اليوم عمر الشيخوخة إلّا أنّه يهدد جيل الشباب لأسلوب حياتهم،

يشير ضعف السمع إلى أي درجة من نقص السمع، تتراوح بين الخفيفة إلى الشديدة، ويمكن أن تحدث عند وجود مشكلة في جزء من الأذن، بما في ذلك الأذن الداخلية، والوسطى، والخارجية، أو الأعصاب اللازمة للسمع.

يمكن أن يسبب التقدم في العمر والتعرض لضوضاء مرتفعة فقدان السمع. ويمكن أن تؤدي عوامل أخرى مثل زيادة شمع الأذن إلى تقليل كفاءة عمل الأذنين لبعض الوقت، ولا يمكن عادةً استعادة السمع المفقود. لكن توجد عدة طرق لتحسين ما تسمعه.

ما هي اسباب فقدان السمع؟ كيف نكتشف وجود هذا النقص بالسمع حتى لدى المواليد الصغار؟ وما هي التدخلات والعلاجات الجراحية وغير الجراحية التي يمكن ان تساعد على اعادة السمع؟

ضيفنا في الاستديو الدكتور هشام الموسوي الاختصاصي في امراض وجراحة الانف والأذن والحنجرة.

بداية كيف تتم آلية السمع؟ وما هي تصنيفات نقص السمع؟

ثلاثة أنواع من فقدان السمع:

1-فقدان السمع التوصيلي، الذي يتضمن الأذن الخارجية أو الوسطى.

2-فقدان السمع العصبي الحسي، الذي يتضمن الأذن الداخلية.

3-فقدان السمع المختلط، وهو خليط بين الحالتين.

متى يتم تشخيص ضعف السمع عند الاطفال والكبار؟ وما أهمية التشخيص المبكر؟

أعراض فقدان السمع:

-خفوت صوت الكلام والأصوات الأخرى

-صعوبة في فهم الكلمات، وخصوصًا عندما يكون الشخص في مكان مزدحم أو صاخب.

-مشكلة في سمع حروف الهجاء التي ليست أحرفًا متحركة (حروف العلّة).

-تكرار طلب التحدث ببطء أكثر وبوضوح وبصوت عالٍ من الآخرين.

-الحاجة إلى رفع صوت التلفزيون أو الراديو.

-الابتعاد عن بعض البيئات الاجتماعية.

-الانزعاج من الضوضاء الموجودة في الخلفية.

-رنين الأذن المعروف باسم طنين الأذن.

ما هي الممارسات الخاطئة والشائعة التي تؤذي الاذن؟ وما هي نصائح الدكتور لحمايتها؟

مضاعفات ضعف السمع

إن الإصابة بضعف حاسة السمع يمكن أن تجعل المريض يشعر بالانفصال عن العالم من حوله، كما قد يشعر بالإحباط أو الانفعال أو الغضب. كمتيمكن للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة السمعية الشديدة أن يصبحوا قلقين أو مكتئبين، كما قد يعاني الأطفال الذين يعانون من قلة السمع من صعوبات في المدرسة ويحصلون على درجات سيئة.

المصدر: موقع المنار