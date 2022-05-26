طارق الداوود: للتحرك فورا لحل مشكلة إنقطاع الكهرباء عن قرى وبلدات راشيا

استنكر نائب الأمين العام لحركة “النضال اللبناني العربي” طارق الداوود في بيان له “إنقطاع الكهرباء عن قرى وبلدات قضاء راشيا، حيث تشهد غيابا تاما للتيار منذ أكثر من أسبوع مما يتسبب بتفاقم المعاناة لأبناء المنطقة وأصحاب المصالح والمحال التجارية والمزارعين وإنقطاع المياه بعدما توقفت الآبار الإرتوازية عن ضخ المياه وبالتالي بتنا أمام مشكلة كبيرة”.

وطالب الداوود “المسؤولين، من وزير الطاقة إلى كل مسؤول عن هذا القطاع التحرك فورا لعودة التيار الكهربائي سيما وان الحل موجود من خلال ربط قرى راشيا بمحطة التغذية في مركبا كسائر البلدات التي يصلها الكهرباء”، وتابع “إلا سنضطر مع أهلنا لإتخاذ خطوات تصعيدية، ولن نقبل بهذا الإجحاف المستمر في حق هذه المنطقة وأهلها الذين يتكبدون المعاناة والخسائر، كفى لهذا الإهمال الحاصل في حقهم الذي لا نقبله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام