حمدان استقبل الداوود.. وإشادة بالهجوم الايراني على كيان العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 23:52

حمدان استقبل الداوود.. وإشادة بالهجوم الايراني على كيان العدو

منذ 1 ساعة 17 April، 2024
حمدان والداوود
لبنان

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون  العميد مصطفى حمدان الاربعاء نائب الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي الرفيق طارق الداوود في مقر المرابطون.

وحيا حمدان والداوود “المقاومة الفلسطينية، على أرض غزة هاشم والضفة وكل فلسطين”، وأشادا “بالقصف الاستراتيجي الإيراني، للمواقع العسكرية لجيش المجرمين اليهود في فلسطين المحتلة”.

ودعا حمدان والداوود  “جميع القوى الوطنية على امتداد الأمة وكل أحرار العالم، بدعم صمود أهلنا الفلسطينيين، وفضح جرائم الإبادة الجماعية، التي يقوم بها المجرمين الصهاينة الاسرائيليين، بإدارة الولايات المتحدة الأميركية”.

المصدر: بريد الموقع

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