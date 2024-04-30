الولايات المتحدة | المتحدث باسم الخارجية: واشنطن حددت 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن “واشنطن حددت خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أنها “لم تفرض عقوبات عليها بعد”.

وخلال مؤتمر صحافي له اليوم، أضاف باتيل، “بعد عملية شاملة، وجدنا أن خمس وحدات إسرائيلية كانت مسؤولة عن حوادث منفصلة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، موضحا أن “كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر 2023 بوقت طويل، ولم يقع أي منها في قطاع غزة”.

وتابع أن “أربع وحدات من أصل خمس قامت بالفعل بتصحيح هذه الانتهاكات”، ورفض باتيل “الكشف عن أسماء هذه الوحدات، لكنه وعد بإعلانها لاحقا”.

المصدر: وكالة يونيوز