اليمن | القوات المسلحة تعلن إستهداف مدمرتين أمريكيتين بعدد من الطائرات المسيرة وتحقيق الاهداف بنجاح

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر منها استهداف مدمرتين أمريكيتين بعدد من الطائرات المسيرة”.

وأكد العميد سريع في بيان فجر اليوم الثلاثاء، قائلا: “عملياتنا العسكرية ضد السفن المعادية في البحر الأحمر حققت أهدافها بنجاح”.

أضاف: “قواتنا البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عملية مشتركة ضد سفينة (CYCLADES)في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة”.

وتابع العميد سريع قائلا: ” استهداف السفينة (CYCLADES) جاء بعد توجهها إلى ميناء أم الرشراشِ في 21 أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، والسفينة (CYCLADES) كانت تحت الرصد والمتابعة وتم تحذيرها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة”.

وأكمل العميد سريع: ” السفينة (CYCLADES) أصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة علميات قواتنا، كما واستهدفنا بعدد من الطائرات المسيرة سفينة (MSC ORION) الإسرائيلية في المحيط الهندي”.

وإستطرد: “بدعم شعبنا العظيم وأحرار الأمة، مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن العزيز، وعملياتنا لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”,

وهذا نص بيان القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عملياتٍ عسكريةً ضدَّ السُّفُنِ الحربيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمرِ منها استهدافُ مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العملياتُ العسكريةُ أهدافَها بنجاح.

‏فيما نفذتِ القواتُ البحرية والقوة الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ عمليةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (CYCLADES) في البحرِ الأحمرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله.

استهدافُ السفينةِ جاءَ بعدَ انتهاكِها قرارَ حظرِ مرورِ السُّفِنِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بتوجهها إلى ميناءِ أُمٍّ الرشراشِ في 21 أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة من قواتنا المسلحة، وتم توجيهِ التحذيراتِ إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة فأصرّتْ على انتهاكِ قرارِ المنعِ فأصبحتْ في قائمةِ السُّفُنِ المستهدفة والممنوعةِ منَ الإبحارِ في مِنطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنية.

وبعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ استهدفَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى سفينةَ ( MSC ORION ) الإسرائيليةَ في المحيطِ الهندي.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وبعونِ اللهِ ثمَّ بدعمِ وتأييدِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ وكافةِ أحرارِ الأمةِ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيز، وأنَّ هذه العملياتِ لنْ تتوقفَ إلا برفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 20 شوال 1445للهجرة

الموافق للـ29 من أبريل 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر: موقع المنار