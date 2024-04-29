بالفيديو | العشرات من ضباط شرطة نيويورك يصلون الى البوابات الرئيسة لجامعة كولومبيا استعدادا لإخلاء مخيم الطلاب المتضامنين مع غزة

وصل العشرات من ضباط شرطة نيويورك الى البوابات الرئيسة لجامعة كولومبيا استعدادا لإخلاء مخيم الطلاب المتضامنين مع غزة، بعد ان حذرت ادارة الجامعة الطلاب المتضامنين بانتهاء مهلة الإنذار لإخلاء المخيم.

وكان طلاب جامعة كولومبيا قد اعلنوا ان الإجراءات التي أعلنت عنها إدارة جامعة غير قانونية ومستمرون في تحركهم غير آبهين بالتهديات ولا أساليب التشويه التي يتعرضون لها.

واشار الوفد المفاوض لاعتصام طلبة جامعة كولومبيا ان “الجامعة تجاهلت مطالب الطلاب بالمقاطعة وسحب الاستثمارات من “إسرائيل” وهي من صميم المطالب وهددت بفصلهم”، مؤكداً المضي بالاحتجاج داخل حرم الجامعة حتى تحقيق المطالب بوقف استثمارات الجامعة في إسرائيل ، متوجها لادارة الجامعة بالقول : “لن خرجونا بالقوة واعتصامنا يستهدف إعادة الجامعة لمبادئها”.

المصدر: مواقع