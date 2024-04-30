طهران تنظم معرض “اكسبو ايران” بدورته السادسة بحضور دولي واسع

نظمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية معرض اكسبو بدورته السادسة ( IRAN EXPO 2024 ) ، بحضور دولي واسع بمشاركة أكثر من 2000 رجل اعمال ورئيس غرفة تجارة من مئة دولة حول العالم، فضلا عن مشاركة 800 شركة محلية.

وقسم المسؤولون المعرض الى 12 قسما، على الشكل الاتي:

– الصناعات الغذائية والزراعية والخلاطات

– الصناعة

– جناح غرفة التجارة الإيرانية، الصناعة والمعادن الإيرانية، الأجهزة المنزلية

– الصناعة الكهربائية والإلكترونية – للسيارات

– السجاد والصناعات اليدوية، السياحة

– صناعات الادوية، المعدات الطبية والتحاليل، منتوجات الكيميائية، أدوات التجميل

– صناعة البناء والخدمات الفنية والهندسية

– مجموعة البتروكيماويات

– جناح المناطق الحرة

– جناح وزارة الداخلية

– صناعة الصلب والتعدين

– النقل العام وخدماته

ويعتبر معرض إيران إكسبو 2024 أهم حدث تجاري في قطاع تصدير السلع غير النفطية في الجمهورية الاسلامية، ويهدف الى التعريف بقدرات وأهداف وخطط التصدير الإيرانية، وزيادة التبادلات التجارية، وتعزيز إنتاج وتوظيف الشركات الإيرانية، ودفع مساحة أعمال القطاع الخاص إلى الساحة الدولية، وخلق حوار اقتصادي وتجاري وصناعي جديد مع مختلف دول العالم.

المصدر: وكالة يونيوز