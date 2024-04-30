النفط يتراجع مع ترقب المستثمرين لمحادثات “الهدنة” في حرب غزة واجتماع الاحتياطي الاتحادي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما ساهمت محادثات وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحركة حماس بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق التوتر في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.

وبحلول الساعة 0006 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، بما يعادل 0.06 بالمئة، إلى 88.35 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 0.15 بالمئة، إلى 82.51 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في الأول من مايو/ أيار حيث يدفع استمرار التضخم بمستوياته الحالية إلى توقعات بعدم إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة مما قد يعزز الدولار ويؤثر سلبا على الطلب على الخام.

المصدر: رويترز