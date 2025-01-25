بوتين يقول إن انخفاض أسعار النفط سيكون “سيئا” لكل من الولايات المتحدة وروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن أسعار النفط “المنخفضة للغاية” و”المرتفعة للغاية” “سيئة” لكل من الاقتصاد الروسي والأميركي.

وأضاف: “هناك مسألة يجب أن نناقشها” مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد الرئيس بوتين امس الجمعة أنه مستعد لمفاوضات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، غداة دعوة الرئيس الأميركي لعقد اجتماع فوري بينهما، لكن لم تضع موسكو ولا واشنطن جدولا زمنيا حقيقيا لهذا اللقاء المرتقب.

كما بوتين الجمعة بـ”براغماتية” نظيره الأميركي دونالد ترامب وذكائه، معتبرا أن الأخير لن يقدم على خفض أسعار النفط لأن قرارا مماثلا سيؤثّر على الولايات المتحدة بذاتها.

وقال بوتين لوسائل إعلام روسية رسمية “ليس شخصا ذكيّا فحسب بل إنه يتحلّى أيضا بالبراغماتية”. وكان ترامب قد دعا الخميس إلى خفض أسعار النفط لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا، غير أن الرئيس الروسي اعتبر أن الزعيم الأميركي لن يتّخذ “قرارات قد ترتدّ سلبا على الاقتصاد الأميركي”.

المصدر: وكالات