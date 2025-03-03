طارق الداوود: الدروز لم يكونوا يوماً ضمن مشاريع التقسيم والاستعمار

التقى نائب رئيس حركة النضال اللبناني العربي ورئيس مؤسسة سليم الداوود الاجتماعية، طارق سليم الداوود، بمجموعة من طلاب الجامعات والخريجين وأعضاء المؤسسة، تحضيرًا لمجموعة من الأنشطة في الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكد الداوود أن الدروز لم يكونوا يومًا ضمن مشاريع التقسيم والاستعمار، بل كانوا دائمًا في مواجهة مباشرة مع الاستعمار، والتاريخ يثبت ذلك. فهم طليعة الوحدة الوطنية ورأس حربتها، وقدوة في العمل السياسي والنهج النضالي من أجل الوطن والأمة العربية. ودروز سوريا كانوا وما زالوا على نهج مدرسة سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية ضد الاستعمار.

واعتبر الداوود أن محاولات نتنياهو لتصوير الكيان الإسرائيلي على أنه حامي الأقليات في المنطقة هي محاولة للهروب إلى الأمام وجر المنطقة إلى فتن داخلية. ومن جهة أخرى، هي محاولة لكسب تعاطف الرأي العام الإسرائيلي الداخلي لاستخدامه سياسيًا وعسكريًا في مختلف المجالات.

كما أكد دعمه الكامل والمستمر للموحدين الدروز في سوريا، وثمَّن مواقف المشايخ الأجلاء الرافضين رفضًا قاطعًا لأي محاولة تسقط عنهم صبغتهم الوطنية. فالدروز السوريون هم الأساس، وحجر الزاوية، والركن الصلب للوحدة الوطنية السورية، ولا يمكن أن تنطلي عليهم ألاعيب نتنياهو وخداعه. فهم أوفياء لنهج شيخ الثائرين المجاهدين، سلطان باشا الأطرش.

المصدر: موقع المنار