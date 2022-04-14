الدفاع الروسية: إسقاط ميغ 29 ومروحية ومسيرة وتدمير 12 هدفا عسكريا ومستودعا تابعة للجيش الأوكراني (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 12:00

الدفاع الروسية: إسقاط ميغ 29 ومروحية ومسيرة وتدمير 12 هدفا عسكريا ومستودعا تابعة للجيش الأوكراني (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 14 April، 2022
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