روسيا | وزارة الدفاع تعلن تبادل 372 أسير حرب مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أنّ روسيا وأوكرانيا تبادلتا 372 جنديًا في عملية ضمنتها الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإنّ هذه واحدة من “أكبر عمليات التبادل” التي نظمها البلدان منذ بدء بداية الحرب فب شباط/فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنها “تسلّمت 175 جنديًا روسيًا مقابل تسليم 175 أسير حرب أوكرانيًا، بالإضافة إلى 22 آخرين مصابين بجروح خطرة، كبادرة حسن نية، أي ما مجموعه 372 شخصًا”.

من جانبه، أعلن زيلينسكي “عودة 175 مدافعًا عن بلاده و22 مصابًا بفضل إجراءات خارج التبادل”.

وفي وقت سابق، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

واتفق الرئيسان على وقف محدود لإطلاق النار يشمل منشآت الطاقة لثلاثين يومًا.

المصدر: وكالات