روسيا تستعيد أكثر من 1100 كلم مربع في كورسك وتؤكد مقتل 68 ألف جندي أوكراني

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، مساء الأربعاء، إنّ القوات المسلحة الروسية سيطرت على أكثر من 1100 كلم مربع في منطقة كورسك الحدودية.

وفي تقريره الذي قدمه إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكّد رئيس الأركان العامة فشل خطط كييف في كورسك، مضيفاً أنّ مهمة هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في المقاطعة والوصول إلى الحدود الدولية ستكتمل في أقصر وقت ممكن.

وأضاف أنّ القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 68 ألف جندي، وأكثر من 7 آلاف وحدة من المعدات.

وقال غيراسيموف إن كييف أرادت إنشاء رأس جسر في منطقة كورسك، لتجعل الوضع ورقة مساومة.

وتزامن ذلك مع زيارة بوتين لمقر قيادة العمليات العسكرية الروسية في كورسك، حيث أكد من هناك أنّه “يجب الانتهاء من تحرير كورسك وإنشاء منطقة عازلة لضمان أمن المقاطعة، في أقرب وقت”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، سيطرتها على بلدة نوفوماركوفو ومدينة دنيبروإنيرغيا في دونيتسك الشعبية.

وأشارت إلى أن الخسائر الأوكرانية تجاوزت 250 جندياً، إلى جانب تدمير ناقلة جنود مدرعة أميركية من طراز “أم 113” وعدد من المركبات العسكرية، فضلاً عن تدمير مستودعات للذخيرة وأسلحة.

وتمكنت مجموعة قوات “الشمال” الروسية من السيطرة على بلدات كازاتشيا لوكنيا، وكنيازي الأول، وكنيازي الثاني، وزاموستي، وميرني، في كورسك.

وأشارت الوزارة إلى أن “القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال النهار أكثر من 260 عسكرياً، وتم تدمير دبابة، و3 ناقلات جند مدرعة، و13 مركبة قتالية مدرعة، و3 مدافع، وتم تدمير مركبة إصلاح مدرعة، بالإضافة إلى 3 نفاط مراقبة، كما استسلم جنديان من القوات الأوكرانية”.

المصدر: مواقع اخبارية