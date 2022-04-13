رائد برو: للشراكة والتعاون بين جميع مكونات الشعب اللبناني

أكد مرشح حزب الله للانتخابات النيابية في دائرة جبيل وكسروان رائد برو أنه “لن يكون الا كما يريد أهل جبيل وكسروان أن يكون، مؤمنا بالتواصل مع الجيران والمحيط، مستندا على العائلات والبلدات الجبيلية”.

وقال برو إن “أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي تكمن في أنها معيار لاختيار الخط والقضيّة بمعزل عن اسم المرشح”، وشدد على “أهمية التعاون من أجل قيام تحوّل جذري في الاقتصاد الوطني باتجاه الانتاج في مجالات الصناعة والزراعة والتقنيات الرّقمية الى جانب تمويل الداعم لتأمين ورش عمل في كل المناطق الجبيلية المحرومة”.

وأكد برو “أهمية الشراكة والتعاون بين جميع مكونات الشعب اللبناني الدينية والطائفية والسياسية لأنها اساس قيام لبنان ونهضته”، وقال “اننا سنبقى ونحمي أرضنا وسيادتنا والسّلم الاهلي بيننا، نبني قرانا وبلداتنا ومؤسسات دولتنا”، ولفت الى ان “15 أيار هو موعد لتعزيز الشراكة ولحظة لبناء مشروع يحمي لبنان ويضع أسس نهضة الاقتصاد والقضاء على الفساد وتأمين العدالة الاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام