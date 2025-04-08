برو: نأسف للأحداث الفردية المتكررة بين أبناء منطقتنا.. لإحقاق الحق وتطبيق القانون

أصدر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو بيانا يوم الاثنين توجه فيه الى “أهلنا الأعزاء في قضاء جبيل”، قال فيه “نأسف للأحداث الفردية المتكررة التي من شأنها زج أبناء المنطقة في آتون مشاكل نحن في غنى عنها، كنّا وما زلنا وسنبقى يدا واحدة تمثل جوهر العيش المشترك وصورة ناصعة للإلفة والمحبة التي تجمعنا تاريخيا مع الآخر”.

وأضاف برو “أنا من موقعي كنائب عن كل بلاد جبيل أدعو الجميع الى التعاون في حل المشاكل وحصرها في اطارها الفردي والاصرار على تسليم أيّ مطلوب أو مخل بالأمن للعدالة ومحاسبته ضمن الأطر والاجراءات القانونية لتأخد العدالة مجراها دون أي تدخل لا طائفي ولا سياسي ولا حزبي”.

وتابع برو “بناء عليه، نؤكد أمام أهلنا في جبيل، أننا طيلة فترة خدمتنا لأبناء منطقتنا (مسلمين ومسيحيين) نتصدّى للكثير من المشاكل الفرديّة بين أبناء الطّائفتين الكريمتين والبعض منها تندرج تحت اطار الجناية دون أي مزايدة اعلامية”، واضاف “ما حدث من إشكال في الجرد بين شخصين لا ثالث لهما هو حادث فردي مدان وأبلغنا القوى الامنية بالأمر منذ اللحظة الاولى، مطالبين بإحقاق الحق وتطبيق القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام