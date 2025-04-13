برو: المشكل في البلد هو الاحتلال الذي يمعن في غطرسته وإجرامه وانتهاكه للسيادة اللبنانية

شار عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو الى أن “السلاح الذي حمى لبنان هو نتيجة للإحتلال وليس العكس كما تروج ماكينات التضليل السياسي والإعلامي التي تعمل ليل نهار على قلب الحقائق” .

كلام برو جاء الاحد خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله تكريما لشهداء بلدة علمات – الصوانة الجبيلية الذين ارتقوا خلال معركة “أولي البأس” دفاعا عن لبنان وشعبه بحضور وجمع من الفاعليات الاجتماعية والبلدية وعوائل الشهداء.

وأكد برو ان “المشكل في البلد هو الاحتلال الذي يمعن في غطرسته وإجرامه واتتهاكه للسيادة اللبنانية من دون حسيب أو رقيب”، ودعا إلى “الوقوف خلف الدولة في خياراتها السياسية والديبلوماسية في مواجهة التهديدات الصهيونية”.

وشدد برو على “عدم السماح لأي نوع من أنواع إبتزاز الشعب اللبناني الذي قدم التضحيات للحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله، فمن غير المقبول ربط إعادة الأعمار بشروط سياسية من هنا وهناك” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام