برو: المقاومة جاهزة بالميدان للدفاع عن لبنان وشعبه

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو على “جهوزية المقاومة في الميدان من خلال استئناف حضورها القوي والحكيم للدفاع عن لبنان وشعبه”.

وقال برو في كلمة له خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله للشهيد محمد علي رشيد في كفرسالا- عمشيت “نحن حاضرون في المقاومة وحاضرون في الاستحقاق الرئاسي لتطبيق الدستور، لما فيه مصلحة لبنان وشعبه من خلال جلسة انتخاب الرئيس، وحاضرون في ملف إعادة الإعمار الذي لن نسمح للتدخلات الخارجية أن تحول بيننا وبين خدمة شعبنا”.

وأكد برو “من غير المسموح أن يتم تدمير منازلنا مرتين، ومن غير المسموح لأي أحد طامح لرئاسة حكومة أو جمهورية أن يقدم أوراق اعتماد على حساب شعبنا وتضحياته التي قدمها من أجل لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام