الدفاع الروسية: سنفتح ممرا إنسانيا من ماريوبول إلى القرم أو زابوروجيا عبر بيرديانسك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 11 2022 - 20:32

الدفاع الروسية: سنفتح ممرا إنسانيا من ماريوبول إلى القرم أو زابوروجيا عبر بيرديانسك

منذ 2 ساعة 11 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة