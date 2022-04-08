الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني قصف محطة كراماتورسك عن بعد 45 كلم

اتهمت وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني بشن الهجوم الصاروخي الذي خلف عشرات القتلى المدنيين في محطة القطارات في مدينة كراماتورسك، مؤكدة أنها”حددت المكان الذي نفذ منه القصف”.

وذكرت الوزارة في بيان لها: “وفقا للبيانات المحدثة، نفذت الغارة على محطة قطارات كراماتورسك من قبل بطارية صاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية من محيط بلدة دوبروبوليه الواقعة على بعد 45 كلم جنوبي غربي المدينة”.

ورجحت الوزارة أن هدف الهجوم يكمن في “تقويض الخروج الجماعي للمدنيين من المدينة بغية استخدامهم كدروع بشرية في الدفاع عن مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، كما حصل في العديد من المدن والبلدات الأوكرانية الأخرى”.

واتهمت الوزارة الحكومة الأوكرانية بمحاولة تحميل روسيا المسؤولية عن الهجوم الدموي، مشيرة إلى تداول صور في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر منصات إطلاق خاصة بصواريخ “توتشكا أو” شاركت في فبراير الماضي في مناورات “حزم الاتحاد” الروسية-البيلاروسية المشتركة.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه المنظومات الصاروخية ليست تابعة لروسيا، مشددة على أن هذه الصواريخ “لا تستخدم إلا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية”.

المصدر: rt