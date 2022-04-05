روسيا: طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها بتدمير العلاقات معنا

أفادت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء أن “إعلان ألمانيا طرد 40 دبلوماسيا روسيا يشكل تأكيدا على مسار برلين لتدمير كامل لمجمل العلاقات مع موسكو”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها “في 4 أبريل/نيسان، أعلنت السلطات الألمانية دون أي مبرر عقلاني أن 40 موظفا في البعثات الخارجية الروسية بألمانيا غير مرغوب فيهم”، وتابع “لا يسعنا إلا أن نعتبر هذا القرار غير المسبوق تأكيدا لمسار برلين غير الودي والصريح تجاه التدمير الكامل والمتعمد للعلاقات الثنائية المعقدة مع بلادنا”.

وأضافت زاخاروفا أن “رد فعل موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس سيكون ملموسا بالنسبة لألمانيا”، ونددت “بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي قالت فيها إن الدبلوماسيين الروس المطرودين يشكلون تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا”، معتبرة أن “هذه الاتهامات الموجهة ضدنا تشهد على أعمق أزمة في وزارة الخارجية الألمانية ذاتها، بعد أن فقدت الإحساس بالواقع ومعها القدرة على التحدث بلغة الدبلوماسية”.

المصدر: روسيا اليوم