تركيا: 58 ألف أوكراني دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلنت وزارة الداخلية التركية الثلاثاء، أن 58 ألف أوكراني دخلوا إلى تركيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية أواخر شباط/فبراير الماضي. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تصريح تلفزيوني “منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وصل 58 ألف أوكراني إلى تركيا”. وأوضح أن “تركيا كانت من أوائل الدول التي سارعت لتقديم المساعدات الإنسانية للفارين من الحرب”.

وأضاف، إن “إدارة الطوارئ والكوارث التركية أرسلت حتى الآن 51 شاحنة محملة بالمساعدات”. وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، أن 3 ملايين و489 ألفا و644 لاجئا عبروا من أوكرانيا إلى بلدان الجوار بين 24 فبراير شباط و20 مارس، أكثر من نصفهم توجهوا نحو بولندا.

المصدر: روسيا اليوم