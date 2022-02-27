السفير الروسي في بيروت: بيان الخارجية اللبنانية حول العملية الروسية لا يراعي العلاقات الودية بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2022 - 14:14

السفير الروسي في بيروت: بيان الخارجية اللبنانية حول العملية الروسية لا يراعي العلاقات الودية بين البلدين

منذ 50 mins 27 February، 2022
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لبنان

اعتبر السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن بيان الخارجية اللبنانية الذي أدانت فيه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، “لا يراعي العلاقات الودية التاريخية بين البلدين”.

وفي مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، قال ألكسندر روداكوف “لا أظن أن بيان الخارجية اللبنانية سيؤثر كثيراً على العلاقات الثنائية”، مضيفاً “في الأيام الصعبة نعرف من معنا ومن ضدنا”.

وأكد روداكوف “روسيا لا تنتهج سياسة عدائية تجاه أوكرانيا، بل هي تمارس حقها المنصوص عليه في المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها القومي”.

وأضاف روداكوف: “موسكو طالبت مرارا وتكرارا بتنفيذ اتفاقات مينسك، لكن حكومة كييف ومعها حلف الناتو يتجاهلان حقوق المواطنين الروس في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وحق موسكو في حماية حدودها وأمنها القومي”.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية دانت في بيان صدر عنها يوم الخميس الماضي، ما سمته “اجتياح الأراضي الأوكرانية”، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا.

المصدر: موقع المنار

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