جمهورية دونيتسك: 17 شخصا من المدنيين والجنود قتلوا خلال قصف أوكراني في أسبوع

قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن 17 شخصا من المدنيين والعسكريين قتلوا جراء استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال أسبوع.

وأضافت السلطات في بيان لها الجمعة “قتل 9 عسكريين و 8 من المدنيين في جمهورية دونيتسك بسبب القصف والانتهاكات المستمرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق السكنية في الجمهورية في الفترة الواقعة من 18 إلى 25 شباط/فبراير”.

وفي وقت سابق أفادت قوات دونيتسك بأن القصف الأوكراني على أراضي الجمهورية أسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 60 مبنى حتى مساء الخميس 24 فبراير/شباط.

وأشار ممثل دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار إلى أن القصف الأوكراني مستمر وهو يستهدف المباني السكنية ومواقع البنية التحتية.

المصدر: روسيا اليوم