“دونيتسك الشعبية” تخطط لإجلاء نحو 700 ألف شخص إلى روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ في “جمهورية دونيتسك الشعبية” المعلنة من طرف واحد بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا، أنها تخطط لإجلاء نحو 700 ألف من السكان إلى روسيا.

وأكدت الوزارة أن عملية الإجلاء قد بدأت، وأن عددا من الحافلات قد غادرت دونيتسك، مشيرة إلى أن العملية تجري بالتعاون مع إدارات المدن والمناطق.

من جهته، أكد قائد “المليشيا الشعبية” لدونيتسك، إدوارد باسورين أن عملية الإجلاء ستستمر بالليل وصباح السبت أيضا.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية بأن الحافلات الأولى قد وصلت إلى مقاطعة روستوف الروسية، المجاورة لمنطقة دونباس الأوكرانية.

وكانت “دونتسك ولوغانسك الشعبيتان” المعلنتان من طرف واحد بشرق أوكرانيا قد قررتا بدء إجلاء السكان المدنيين، واتهمتا القوات الأوكرانية بتكثيف القصف على المناطق القريبة من خط التماس.

المصدر: روسيا اليوم