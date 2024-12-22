أعلن نائب قائد سرية اللواء 110 في الجيش الروسي الذي يحمل علامة النداء “كوبول” (قُبة)، القضاء على مرتزقة بولنديين أثناء تطهير مدينة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال “كوبول”: “سمعنا من الأجهزة اللاسلكية التي تم اغتنامها أن هناك متخصصين أجانب في المنطقة، كما تم تسجيل وجود متخصصين سود البشرة وبولنديين، وتم القضاء على البولنديين بشكل مباشر على يد رجالنا أثناء عملية التطهير”.

وفي وقت سابق، صرح “كوبول” لوكالة “نوفوستي” بأن القوات المسلحة الأوكرانية تخلت عن جنودها أثناء انسحابها إلى كوراخوفو.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين يوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية كانت في وضع حرج في كوراخوفو، والطريقة الوحيدة لتزويدهم بالإمدادات كانت تحت نيران الجيش الروسي، وأعرب عن ثقته بأن تحرير المدينة مسألة وقت.

كوراخوفو هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقع على بعد 46 كيلومترا من مدينة دونيتسك و30 كيلومترا جنوب كراسنوارميسك (بوكروفسك)، ولها أهمية تشغيلية عالية.

وتعتبر أكبر منطقة سكنية في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، وقد ظلت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة طويلة بعد تحرير أوغليدار، وستسمح السيطرة عليها للقوات الروسية بالتقدم نحو الحدود الغربية للجمهورية.

المصدر: روسيا اليوم