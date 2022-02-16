المستوطنون الصهاينة يواصلون اعتداءهم على رعاة الأغنام في قرية كيسان بالضفة المحتلة

واصل المستوطنون الصهاينة الأربعاء اعتداءهم على رعاة الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مستوطني معالي عاموس المقامة على أراضي المواطنين، جددوا اعتداءهم على رعاة الأغنام سماهر مصطفى عبيات (38 عاما)، وعطا الله إبراهيم عبيات (45 عاما) وهو مريض، والشقيقتين فاطمة محمد عبيات، ونايفة في الثلاثينيات من عمرهما، بالأيدي، وإطلاق الكلاب عليهم وعلى أغنامهم، كما احتجزوا المواطن محمد عبيد الله عبيات”.

وأضافت المصادر أن “اعتداء المستوطنين تزامن مع اعتداءات قوات الاحتلال على طلبة مدرسة كيسان المختلطة وملاحقتهم”، وأشارت إلى أن “اعتداءات المستوطنين أصبحت يومية في القرية”.

المصدر: وكالة وفا