العميد يحيى سريع: الاستهداف تم بصاروخ باليستي وأدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 09:04

العميد يحيى سريع: الاستهداف تم بصاروخ باليستي وأدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون

منذ 27 mins 1 February، 2022
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