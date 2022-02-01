اليمن: قتلى وجرحى بينهم إماراتيون بضربة باليستية على غرفة عمليات عسكريات إماراتية بشبوة

قصفت القوة الصاروخية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في شبوة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون.

وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “‏تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله مساء أمس الاثنين من استهداف غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي”.

وأكد بيان القوات المسلحة أن الصاروخ الباليستي “أصاب هدفه بدقة ونتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيين”، موضحا أن “هذه الغرفة المستهدفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة”.

المصدر: المسيرة