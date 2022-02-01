المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يعلن استهداف غرفة عمليات ميدانية للعدو الإماراتي ومرتزقته في شبوة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 09:04

المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يعلن استهداف غرفة عمليات ميدانية للعدو الإماراتي ومرتزقته في شبوة

منذ 29 mins 1 February، 2022
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