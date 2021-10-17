متحدث القوات المسلحة اليمنية : نجحت قواتنا في تنفيذ عملية “ربيع النصر” في محافظتي مارب وشبوة وتحقيق أهدافها بشكل كامل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2021 - 15:28

متحدث القوات المسلحة اليمنية : نجحت قواتنا في تنفيذ عملية “ربيع النصر” في محافظتي مارب وشبوة وتحقيق أهدافها بشكل كامل

منذ 10 mins 17 October، 2021
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