خامه يار زار عبد الساتر: ايران مستعدة لمد جسور التواصل مع جميع اللبنانيين

اعلنت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان، ان المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار، زار راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر مهنئا بالاعياد المجيدة وتم البحث في آفاق الحوار الإسلامي- المسيحي و سبل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والفكرية انطلاقا من المشتركات الإسلامية – المسيحية.

وأوضح البيان ان المطران عبد الساتر “ثمن للمستشار خامه يار جهوده لتعزيز التقارب الاسلامي-المسيحي، آملا في ان تتضافر جهود المخلصين المحبين للسلام في العالم لوقف الظلم والاضطهاد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين سائر شعوب العالم.”

من جهته شكر الدكتور خامه يار للمطران عبد الساتر “مشاعره النبيلة تجاه الشعوب المظلومة وسعيه الدؤوب لتوفير متطلبات الحوار الإسلامي – المسيحي وموجباته، مثنيا على الكنائس المسيحية و الكنسية المارونية في الحوار والتفاهم على مستوى تعزيز المناخات المؤدية الى قيام مجتمعات تؤمن بالحوار والتفاهم وتنشر ثقافة المحبة والسلام بين بني البشر.”

وخلال اللقاء عرض الدكتور خامه يار للمطران عبد الساتر” الجهود التي تبذلها ايران في سبيل تعزيز الحوار الإسلامي – المسيحي وما تكنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اللبناني وقياداته الروحية من تقدير للمواقف الجامعة لكل اطياف المجتمع اللبناني، وان ايران تقف دائما الى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة وحاضرة لمد جسور التواصل مع جميع اللبنانيين”.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية فقدم المستشار الثقافي للمطران عبد الساتر مخطوطا نادرا لاقدم انجيل باللغة السريانة جرى طبعه مؤخرا في ايران، كما قدّم المطران عبد الساتر للدكتور خامه يار صليبا مصنوعا من أخشاب الأبواب والنوافذ المحطّمة في أبرشيّة بيروت جراء انفجار المرفأ.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام