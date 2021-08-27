الدكتور عباس خامه يار زار مطرانية السريان الارثوذكس… المطران صليبا : ايران حمت المسيحيين

زار المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الارثوذكس جورج صليبا في مقر المطرانية في السبتية ببيروت، بحضور عدد من الآباء من المطرانية، وتناول البحث اهمية الحوار الاسلامي- المسيحي في ظروفنا الراهنه.

وشكر المستشار الثقافي للمطران صليبا الاستضافة لندوة ( تجليات عاشورائية في الفكر المسيحي) والتي أقامتها المستشارية الثقافية بالتعاون مع مطرانية السريان الارثوذكس خلال أيام مراسم عاشوراء، وقد شارك فيها نخبه من أهل الفكر والادب والشعر ولفيف من رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

المستشار الدكتور عباس خامه يار قدم للمطران صليبا دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقد شكر المطران صليبا للمستشار دعوته، واعدا بتلبيتها بعد تحسن الظروف – انقضاء جائحة كورونا.

المطران صليبا أشاد بدور إيران المحوري في إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والجارة، وتوقف مليا عند شعبها الطيب، والذي يأسرك بحبه لكل من يشارك معه قضايا الانسان والدفاع عن حقوق المستضعفين. وأضاف صليبا ان الإيرانيين بحضارتهم الفارسيه الضاربة بالقدم على مدى التاريخ لم يُسيئوا لنا كشعوب عربية ومسيحيين. واضاف اننا نحن السريان نشبه الإيرانيين بما قاموا به من تطوير للعلوم من اليونان وأنتم نقلتم للعرب كل العلوم خصوصا في مرحلة ما بعد البعثه النبوية المحمدية، وما تلاها من عهود.

المطران صليبا قال انه سمع يوم كان في الولايات المتحدة من كثيرين ممن تركوا ايران عقب انتصار الثورة الإسلامية سنة 1979، ان هؤلاء نادمون على مغادرتهم ايران، لانهم أخطأوا الظن بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنصفهم او انها ستقمعهم، لكن على العكس من ذلك وبمرور الأيام ثبُت كيف ان ايران الجمهورية الإسلامية حمت المسيحيين واتباع باقي الأديان واعطتهم كامل حقوقهم ومنهم الزردشتيين واليهود وغيرهم، فمع ثورة الامام الخميني(قده) ارست ايران معادلة اكثر إنسانية، باعتبار أن جوهر الأديان اضحى واحدا وايران طبقت هذه الثابته بانفتاحها على كل اتباع الديانات الأخرى.

المطران صليبا ، اكد للمستشار عمق الروابط بين السريان الارثوذكس والمسلمين، وأثنى مجددا على الاجتماع الذي حصل في الكنيسة الأسبوع الماضي لإقامة الندوة العشوائية والتي وصل صداها الى كل العالم وأبدى كل من سمع بها اعجابه بها كخطوة مباركة وجامعة في ايام عاشوراء الامام الحسين

المستشار الثقافي الدكتور خامه يار اكد للمطران صليبا اننا جاهزون لاي تعاون في المستقبل في مجال الحوار الإسلامي- المسيحي وطرق تطويرها.

وقدم المطران صليبا للمستشار (ارزة لبنان) المذهبة كعربون محبة وصداقة، بدوره المستشار خامه يار قدم للمطران كتابا قيماً عن مسيحي ايران بطباعة فاخرة وكتابا عن الفن والادب الإيراني وعملا فنياً من اعمال فناني أصفهان المبدعين.

المصدر: المستشارية الثقافية الإيرانية