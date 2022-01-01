مسؤول حزب الله في منطقة الجنوب الأولى عرض مع المستشار الثقافي الايراني التعاون

إستقبل مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر في مكتبه بمدينة صور، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور عباس خامه يار والوفد المرافق له، وكانت مناسبة تباحث فيها الطرفان في الواقع الثقافي بشكل عام، وتم التطرق إلى عدد من القضايا الإسلامية الراهنة.

وبعد الترحيب بالوفد، عرض خامه يار أبرز البرامج الثقافية التي تقوم بها المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان، وذلك لإبراز التطور العلمي والتقني والفني.

بدوره عبر الحاج ناصر عن “تقديره الكبير لنشاط خامه يار الدؤوب على مستوى لبنان ودوره في تطوير العلاقة الثقافية بين البلدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام