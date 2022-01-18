إعلام العدو: “إسرائيل” عرضت على أبو ظبي المساعدة في التحقيق بالهجوم اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 09:48

إعلام العدو: “إسرائيل” عرضت على أبو ظبي المساعدة في التحقيق بالهجوم اليمني

منذ 31 mins 18 January، 2022
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