عبداللهيان ولافروف: زيارة رئيسي الى موسكو تطور مهم في العلاقات بين ايران وروسيا

اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف أن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى موسكو تعد تطورا مهما في العلاقات بين البلدين وفرصة جيدة لتوسيعها وتعميقها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى مساء الاثنين بين عبداللهيان ولافروف على اعتاب زيارة السيد رئيسي لموسكو.

وأعرب لافروف خلال الاتصال الهاتفي عن ارتياحه لهذه الزيارة، معلنا بأنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لها.

ووصف الجانبان الزيارة بأنها تطور مهم في العلاقات بين البلدين وفرصة جيدة لتوسيع وتعميق هذه العلاقات.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشان سائر القضايا ذات الاهتمام المشترك من ضمنها مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران واحياء الاتفاق النووي.

واشار وزير الخارجية الايراني الى المشكلة الحاصلة في مجال صادرات احدى السلع الزراعية الايرانية الى روسيا بسبب بعض البروتوكولات الادارية، مؤكدا ضرورة الاسراع في حل وتسوية الموضوع.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي بان المشكلة الحاصلة هي مشكلة فنية. وأضاف ان الموضوع بجري حله وتسويته عن طريق المؤسسات المعنية.

واوضح انه بناء على الاتفاقيات الموجودة فان واردات وصادرات السلع الزراعية بين البلدين جارية بصورة طبيعية.

وأعلن في وقت سابق أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي سيزور موسكو ويلقي كلمة أمام مجلس “الدوما” الروسي يوم الخميس 20 كانون الثاني/يناير، كما سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالة ارنا